syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
تعديل وزاري في الجزائر يشمل 4 وزارات
أخبار العالم

 اعلنت الرئاسة الجزائريةيوم الاربعاء، ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلًا وزارياً شمل 4 وزارات وهي السياحة والتجارة والرياضة وشؤون البرلمان.


 

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية، عن بيان صادرعن الرئاسة جاء فيه أنه " تم تعيين محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي، وسعيد جلاب، وزيرا للتجارة خلفا لمحمد بن مرادي، وعبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لحسن مرموري، ومحجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لطاهر خاوة

.وكان اخر تعديل وزاري اجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في اب 2017  شمل وزراء الصناعة والتجارة والسكن.

يشار الى ان الجزائر على موعد مع انتخابات رئاسية عام 2019 يحكم من خلالها الفائز مدة 5 سنوات تنتهي سنة وتنتهي عام 2024.

 
2018-04-04 19:17:33
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق