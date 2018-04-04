اعلنت الرئاسة الجزائريةيوم الاربعاء، ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلًا وزارياً شمل 4 وزارات وهي السياحة والتجارة والرياضة وشؤون البرلمان.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية، عن بيان صادرعن الرئاسة جاء فيه أنه " تم تعيين محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي، وسعيد جلاب، وزيرا للتجارة خلفا لمحمد بن مرادي، وعبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لحسن مرموري، ومحجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لطاهر خاوة

.وكان اخر تعديل وزاري اجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في اب 2017 شمل وزراء الصناعة والتجارة والسكن.