كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية، يوم الاربعاء، ان الرئيس دونالد ترامب وافق على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول.

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ونقلت وكالة (روبترز) عن المسؤول قوله ان " ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء على هذا الامر، لكنه يريد سحب القوات الامريكية من سوريا في وقت قريب نسبيا".

وأضاف المسؤول أن "ترامب لم يقر جدولا زمنيا محددا لسحب القوات، وقال إنه يريد ضمان هزيمة "داعش"، ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا".

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس اعلن في وقت سابق اليوم، ان مجلس الأمن القومي اتخذ قرارا حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب مرتين خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بداعش هناك.

وأثارت تصريحات ترامب جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن مهمة دحر داعش لم تستكمل بعد، فيما اعلن البنتاغون عن مخطط لارسال العشرات من جنوده الى سوريا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا