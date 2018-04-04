قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، ان تركيا وروسيا ستعملان لبناء مستشفى في تل أبيض لعلاج الفارين من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد قمة بشأن سوريا ان"القوات المسلحة التركية والروسية ستتعاونان لإقامة المستشفى".

وتم خلال فترة الهدنة التي وضعتها روسيا بشأن الغوطة، اجلاء عشرات الالاف من المدنيين من المنطقة، ونقلوا الى مراكز اقامة تابعة للنظام، عقب حملة عسكرية شنها الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

من جهة اخرى، أعلن أردوغان أن بلاده "ستواصل العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي اعتبرها "خطرا على وحدة أراضي سوريا".

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.

وتوعدت تركيا سابقاً بامتداد عملية "غضن الزيتون" ضد المقاتلين الاكراد، لتشمل كل الحدود السورية، حتى تطهيرها من "الارهابيين"، على حد وصفها.

سيريانيوز