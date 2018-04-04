أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن المهمة العسكرية الأمريكية لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا تقترب من نهائيتها.

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وأشار البيت الابيض، في بيان له، نشرته وكالات انباء، إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤنا "لا يزالون ملتزمين بالقضاء على وجود تنظيم "داعش" المحدود في سوريا والذي لم تتخلص منه قواتنا بعد“.

ودعا البيان دول المنطقة والأمم المتحدة إلى العمل من أجل "ضمان عدم إعادة التنظيم الإرهابي نفوذه أبدا".

وياتي ذلك في وقت شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، على مواصلة القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق.

وأكد الرئيس دونالد ترامب مرتين خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بداعش هناك, في تصريحات اثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.

لكن مسؤول في الادارة الامريكية قال في وقت سابق اليوم، ان ترامب وافق على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول لانه يريد "ضمان هزيمة "داعش"، ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا.

وانحسر وجود تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بعد هزائمه المتلاحقة في كلا البلدين وخسارته معاقله الرئيسية هناك، حيث أعلنت القوات العراقية والسورية مؤخراً عن تحرير كافة المناطق من سيطرة التنظيم، مؤكدة استمرار ملاحقة ما تبقى منه في مناطق محدودة.