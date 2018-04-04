أفادت وكالة الانباء (سانا)، يوم الأربعاء، بخروج 424 من مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من بلدة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق، عبر 8 حافلات.

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واشارت الوكالة الى " إخراج 8 حافلات تقل 424 من مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما عبر ممر مخيم الوافدين، تمهيدا لنقلهم، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، في وقت لاحق بشكل جماعي إلى جرابلس.

وتم أمس الثلاثاء إخراج 1198 من مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس عبر 24 حافلة.

وتم التوصل، يوم الاحد، لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من بلدة دوما، آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة، باتجاه جرابلس بريف حلب، وتسليم كافة المخطوفين.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات تسوية جرت بوساطة روسية بشأن اجلاء مسلحي "جيش الاسلام" من دوما وتسليم اسلحتهم الثقيلة، الا ان الفصيل المسلح اعلن مرارا رفضه مغادرة المنطقة.

وانتهت يوم السبت الماضي عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الإعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما .