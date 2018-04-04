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الوثبة يفاجئ الوحدة المتصدر ويسقطه على ملعبه بثنائية بالدوري السوري
اخبار الرياضة

حقق الوثبة مفاجأة من العيار الثقيل وفاز على الوحدة المتصدر على أرضه وبين جماهيره بهدفين لهدف الاربعاء في افتتاح مباريات الجولة العشرين من الدوري السوري لكرة القدم .


 

 

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وعلى ملعب تشرين بدمشق سجل للوثبة عبد الرزاق البستاني وعلي غصن في الدقيقتين /44 و72/ بينما سجل هدف الوحدة علي دياب في الدقيقة السادسة وأضاع لاعب الوثبة حمود الحمود ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ 41 في صدارة الترتيب مؤقتا في حين ارتفع رصيد الوثبة إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وتستكمل مباريات المرحلة يوم الخميس بلقاء يجمع الجيش مع المحافظة في ملعب تشرين بدمشق في حين يلتقي الجمعة الكرامة مع المجد في ملعب حمص البلدي وحرفيو حلب مع تشرين في ملعب رعاية الشباب بحلب والنواعير مع الشرطة في ملعب حماة البلدي وحطين مع الطليعة في ملعب الباسل باللاذقية وتختتم هذه المرحلة يوم السبت القادم بلقاء يجمع الجهاد مع الاتحاد في ملعب الجلاء بدمشق. 

سيريانيوز

2018-04-04 17:04:02
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