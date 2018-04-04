اعتبرت فرنسا، يوم الاربعاء، ان عملية جنيف تبقى الاطار الوحيد لحل الأزمة السورية، وذلك رداً على بيان قمة أنقرة الثلاثية والتي جمعت رؤساء تركيا وايران وروسيا.

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وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، "أقول هذا اليوم بينما تجتمع دول أستانا في تركيا، إن جنيف هي المحفل الوحيد الذي يسمح بوصول إلى حل دائم لهذا النزاع".

وجاء ذلك ردا على البيان الختامي للقمة الثلاثية الروسية التركية الإيراني في أنقرة حول سوريا، والتي شددت على دور عملية أستانا للتسوية السورية.

وعقدت في الآونة الأخيرة، عدة جولات تفاوض في استانا وجنيف، لكنها اصطدمت بالخلاف على مصير الرئيس بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث.