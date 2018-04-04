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رباعية لبرشلونة بشباك روما تقربه من نصف نهائي دوري الابطال
اخبار الرياضة

خطا برشلونة الاسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه روما الايطالي 4-1 الاربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الثمانية.


 

 

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وسجل دانييلي دي روسي (38 خطأ في مرمى فريقه) واليوناني كوستاس مانولا (56 خطأ في مرمى فريقه) وجيرار بيكيه (59) والاورغوياني لويس سواريز (87) لبرشلونة، والبوسني ادين دزيكو (80) لروما.

ويلتقي الفريقان ايابا في روما الثلاثاء المقبل.

وفي حين يتجه برشلونة لاستعادة لقب الدوري المحلي، فان روما يحتل المركز الثالث في بطولة بلاده بفارق كبير خلف يوفنتوس ونابولي.

كما ان برشلونة توج بطلا لدوري ابطال اوروبا خمس مرات آخرها عام عام 2015 على حساب يوفنتوس الايطالي، في حين يخلو سجل روما من اي لقب قاري حتى الان.

وكان روما خاض روما نهائي المسابقة الاوروبية الام مرة واحدة عام 1984 حين سقط امام ليفربول الانكليزي، وهو يخوض ربع النهائي للمرة الاولى منذ سقوطه مرتين متتاليتين امام مانشستر يونايتد الانكليزي في 2007 و2008.

سيريانيوز

2018-04-04 19:14:14
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