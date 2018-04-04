نار ليفربول تحرق مانشستر سيتي بثلاثية بيضاء بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

واصل المهاجم المصري محمد صلاح تألقه في الاونة الاخيرة محليا وقاريا فقاد ليفربول الانكليزي الى نصر كبير على جاره مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي ليقطع شوطا كبيرا لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل صلاح هدف الافتتاح لليفربول رافعا رصيده الى 38 هدفا في مختلف المسابقات قبل ان يمرر الكرة الحاسمة للهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني.



وجاءت اهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الاول وحملت تواقيع صلاح (12) واليكس اوكسلايد تشامبيرلاين (21) وماني (31).



ويلتقي الفريقان ايابا على ملعب الاتحاد الثلاثاء المقبل.



بدأ ليفربول الفائز باللقب القاري خمس مرات اخرها عام 2005، المباراة بسرعة جنونية فضغط على مرمى مانشستر سيتي بفضل تحركات ثلاثيه الهجومي المكون من المصري محمد صلاح هداف الدوري المحلي والبرازيلي فيرمينيو ومانيه.



لم ينجح ثلاثي دفاع مانشستر سيتي المؤلف من القائد البلجيكي فانسان كومباني والفرنسي ايميريك لابورت وكايل ووكر في الحد من خطورة لاعبي ليفربول فدفعوا الثمن خلال 19 دقيقة جاءت فيها اهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الاول.



وسرعان ما زج غوارديولا برحيم ستيرلينغ لاعب ليفربول السابق بدلا من غوندوغان الذي لم تكن له اي مساهمة فعلية في الشوط الاول لزيادة فعالية الجبهة الهجومية.



لكن سيتي وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ليفربول بقيادة المتألق الهولندي فيرجيل فان دايك في ما تبقى من وقت المباراة. سيريانيوز 2018-04-04 19:23:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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