اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، النظام السوري بالمسؤولية عن شن النظام السوري عدة هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا خلال الازمة.

واشار بيان صادر عن المنظمة، نشرته وكالات أنباء، انه "وقع في سوريا خلال الأزمة المستمرة، 85 هجوما بالأسلحة الكيميائية، واستنادا إلى معطيات مصادر موثوقة، يمكن القول إنّ النظام هو المسؤول عن معظم تلك الهجمات".

وأوضحت المنظمة أنّ "الجهود الدولية الرامية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، باءت بالفشل، ولم تسفر عن نتائج إيجابية في هذا الخصوص".

وجاء البيان بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لهجوم وقع في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب ، والذي اسفر عن مقتل واصابة عشرات الاشخاص، في هجوم تم اتهام الجيش النظامي بالمسؤولية عنه، الامر الذي نفاه النظام.

من جهتها، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه إن "الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، لم تضاعفا جهودهما حيال لردع النظام، رغم مرور عام على مجزرة خان شيخون".

وأضافت فقيه أنّ "مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية يراقبان بصمت، كيفية تحوّل كابوس الحرب الكيميائية في سوريا إلى حقيقة".

وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة من أجل مناقشة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء حول هذا الملف.

وتعهدت عدة دول غربية، في وقت سابق الأربعاء، بمحاسبة الرئيس بشار الاسد عن الهجمات الكيماوية التي وقعت في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ولم تدعم روسيا تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة في استخدام الكيميائي في سوريا، بسبب استنتاجاتها "المسيسة"، على حد وصفها، الا انها اقترحت تشكيل آلية للتحقيق جديدة ، يتم اختيار اعضاء محايدين لها من قبل الامم المتحدة.

واتهمت المعارضة السورية، الشهر الماضي، الجيش النظامي بشن هجمات كيماوية على مناطق لاسيما بالغوطة وادلب, تلا ذلك إعلان مصادر دبلوماسية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً في هذه الهجمات, في حين ينفي النظام امتلاكه أو شن هجمات باستخدام أسلحة كيماوية , متهماً إرهابيين باستخدامها.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.