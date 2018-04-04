عاود الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاربعاء، ليصل إلى 435 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 435 ليرة للمبيع، و 432 ليرة للشراء.

وكان الدولار شهد يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في سعر الصرف حيث وصل الى 425 ليرة سورية للشراء و 428 ليرة للمبيع.