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معاوداً ارتفاعه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 435 ليرة
الاخبار الاقتصادية

عاود الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاربعاء، ليصل إلى 435 ليرة .


 

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 435 ليرة للمبيع، و 432 ليرة للشراء.

وكان الدولار شهد يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في سعر الصرف حيث وصل الى 425 ليرة سورية للشراء و 428 ليرة للمبيع.

سيريانيوز

 
2018-04-04 19:11:51
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