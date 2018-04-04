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معاوداً ارتفاعه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 435 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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عاود
الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاربعاء،
ليصل إلى 435 ليرة .
وذكرت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في
السوق السوداء بدمشق وصل إلى 435 ليرة للمبيع، و 432 ليرة للشراء.
وكان الدولار
شهد يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في سعر الصرف حيث وصل الى 425 ليرة سورية للشراء
و 428 ليرة للمبيع.
سيريانيوز
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2018-04-04 19:11:51
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