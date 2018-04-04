أفرج "جيش الإسلام" يوم الأربعاء، عن خمسة أسرى بموجب اتفاق مع الجيش النظامي يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان الأسرى المحررين هم نديمة عبد الكريم يوسف- علي محمود رحمة -منال شريف مصطفى- حسنة إسماعيل محمد- ريم إسماعيل مقصود.

وأضافت الوكالة ان جميع المحررين اختطفهم "جيش الإسلام" منذ 11-12-2013 من مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق.

وتم يوم السبت الماضي، الإفراج عن 8 أسرى من دوما بريف دمشق، وسبقها بأيام الإفراج عن 28 محتجزاً لدى "جيش الإسلام".

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

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