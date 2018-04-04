أعلن رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي، الاربعاء, أن عملية إجلاء المسلحين عن الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ستنتهي في غضون أيام.

واضاف رودسكوي، في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي الأربعاء: "يجري حاليا إجلاء المسلحين عن دوما وهي آخر معقل لهم في الغوطة الشرقية. وفي غضون بضعة أيام يجب استكمال العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم في الـ24 ساعة الماضية، وعبر ممر مخيم الوافدين، تم إجلاء 1211 مسلحا وعائلاتهم، نقلوا على متن 25 حافلة إلى شمالي محافظة حلب, مضيفا ان إجمالي عدد المغادرين من المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بلغ 3480 نسمة منذ بدء الهدن الإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت الثلاثاء انه خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، غادر 1123 من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم مدينة دوما في الغوطة الشرقية"، لافتاً الى انه منذ بدء الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية، غادر 2269 من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من مدينة دوما.

واعتبر رودسكوي أن الولايات المتحدة تخطط لتقسيم سوريا، والتأسيس لحرب جديدة في هذا البلد، وأضاف: "اتخذت واشنطن مسارا جديدا لتقسيم سوريا. هم يبذلون الآن كامل إمكانياتهم لإشعال صراع سيتحول عاجلا أم آجلا إلى حرب جديدة، يقاتل فيها الكل ضد الكل".

واتهمت روسيا عدة مرات الولايات المتحدة بلعب دور في تقسيم سورية من خلال انشاء قواعد لها شرق الفرات. وفيما يتعلق بتنظيم "داعش" الإرهابي، قال رودسكوي، إن "النتائج الرئيسة للعمليات الروسية التي أسفرت عن دحر داعش في سوريا، وألحقت به أضرارا فادحة، هيأت الظروف المناسبة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، وإطلاق التسوية السلمية، واستعادة المؤسسات الحكومية دورها في الأراضي المحررة".

وتابع رودسكوي ان "الجيش السوري وبدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، قضى على نحو 65 ألف مسلح، وتم تطهير أكثر من 6.5 ألف هكتار من الأراضي السورية، وأكثر من 1.5 ألف كيلومتر من الطرق".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن في وقت سابق اليوم ان التحالف بقيادة واشنطن لم يستطع القضاء على الإرهابيين في سوريا، مشيراً الى أنه لو تم توحيد جهود التحالف مع روسيا لانتهت المهمة من مدة طويلة وبخسائر أقل. وتدخلت روسيا عسكريا في سورية في اخر ايلول 2015 حيث ساهمت في تغيير الموازين العسكرية لصالح النظام.

سيريانيوز