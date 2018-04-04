الذهب يعاود الارتفاع... والغرام يسجل 16400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الأربعاء، ارتفاعه ليبلغ غرام الـ21 قيراط حدود 16400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16400 ليرة للمبيع، و16300 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14057 ليرة للمبيع، و13957 ليرة للشراء. وكان سعر المعدن الثمين شهد يوم الثلاثاء هبوطاً حاداً وصل معه الى 16100 ليرة، بعد أن كان ثمنه يوم الاثنين 16800 ليرة. سيريانيوز

2018-04-04 08:11:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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