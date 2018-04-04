بدأت الأسبوع الماضي وصول الحافلات لكراج البولمان في مدينة ديرالزور، بعد توقف دام خمس سنوات بسبب الأعمال الارهابية التي شهدتها المدينة، فيما تراوحت اسعار النقل ما بين 5 الاف و10 الاف على الشخص في الرحلات ما بين ديرالزور ودمشق.

ونقلت صحيفة "الثورة" عن رئيس مجلس مدينة ديرالزور فادي طعمة انه "بدأ انطلاق ووصول البولمانات من وإلى دير الزور عبر كراج المدينة في شارع بور سعيد بعد الانتهاء من تأهيله وافتتاحه، حيث تعمل الآن 13 شركة على خط دير الزور- دمشق".

وتم تخصيص باص نقل داخلي لنقل المواطنين الى الكراج من نقطة الانطلاق المخصصة أمام البريد في ساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12.30 وهو موعد وصول آخر رحلة الى المدينة.

وحددت تسعيرة الركوب بمبلغ 50 ليرة، جاء ذلك بعد رفض أصحاب التكاسي الالتزام بالتسعيرة المحددة والبالغة 400 ليرة.

وأضاف الطعمة أن المجلس قام بتجهيز استراحة للمواطنين ضمن الكراج مع تأهيل السور الخارجي إضافة لتركيب مقاعد استراحة المسافرين وتأهيل مكاتب الحجوزات, بحسب الصحيفة.

وفي نفس السياق, أعلنت وزارة النقل عن إعادة تشغيل خط دمشق دير الزور، وستقوم بتخديمه شركة الاتحاد العربي للنقل البري بهدف تسهيل عودة الأهالي إلى مدينتهم ومناطقهم وقراهم وذلك عبر رحلات يومية تنطلق براً من دمشق إلى محافظة دير الزور وبالعكس.‏

وحددت الوزارة تعرفة للمسافرين، ويبلغ قدرها 5 الاف ليرة للراكب الواحد في الذهاب والإياب مع حسومات خاصة للعائلات المسافرة، علماً أن الحافلات الخاصة تتقاضى مابين7 الى 10 الاف ليرة عن كل راكب.‏

يشار الى ان الجيش النظامي، استعاد اوائل تشرين الثاني الماضي، السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).