أعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماعات أستانا ألكسندر لافرينتييف، يوم الأربعاء، أنه من المخطط أن تجري الجولة التاسعة من هذه الاجتماعات منتصف شهر أيار القادم.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن لافرينتييف قوله للصحفيين إن "الـ 14 والـ 15 من أيار يبقيان حتى الآن الموعد المقرر لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات أستانا".

وكانت العاصمة الكازاخية أستانا استضافت ثمانية اجتماعات حول سوريا كان آخرها في الـ21 والـ22 من شهر كانون الأول الماضي وأكدت في مجملها على وحدة وسيادة سورية ومواصلة مكافحة الإرهاب وتثبيت وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر إضافة إلى الالتزام بالحل السياسي للأزمة في سوريا.

سيريانيوز