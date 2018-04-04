قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، إن توحيد الجهود الروسية الإيرانية مع التحالف الدولي في سوريا، كان من شأنه أن يسرع في تحقيق النصر على الإرهاب وعلى تنظيم "داعش" الإرهابي وبخسائر أقل.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن شويغو قوله خلال مؤتمر موسكو للأمن، "واضح أنه، بتوحيد جهودنا مع التحالف، لتمكنا من إنهاء قصة داعش في المنطقة في وقت أقصر بكثير وبخسائر أقل".

وتقود كل من روسيا والولايات المتحدة تحالفاً منفصلاً عن الآخر في سوريا، رغم وجود اتفاقات للتعاون فيما بينها حرصاً على سلامة جنود البلدين، في وقت تتهم كل منهما الآخرى بالتقاعس في محاربة الإرهاب واطالة أمد الصراع في سوريا.