رونالدو يحطم دفاعات يوفنتوس المنهار ويضع ريال مدريد على مشارف نصف النهائي اخبار الرياضة شارك

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد، حامل اللقب، الى فوز كاسح 3-0 على ملعب مضيفه جوفنتوس الايطالي الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا أهداف ريال مدريد الثلاثة أمام مضيفه يوفنتوس وضعت حامل اللقب منطقياً في المربع الذهبي.



وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 3 و64 وصنع الثالث للبرازيلي مارسيلو (72).



ويلتقي الفريقان ايابا الاربعاء المقبل في مدريد.



وفرض رونالدو نفسه نجما للمباراة ورفع رصيده الى 14 هدفا في المسابقة هذا الموسم والـ 22 في الدور ربع النهائي (في 19 مباراة)، والـ 122 في المسابقات الاوروبية والـ 119 في المسابقة القارية العريقة.



وبات رونالدو اول لاعب في تاريخ مسابقة دوري ابطال اوروبا يهز الشباك في 10 مباريات متتالية.



كما رفع رونالدو غلته من الاهداف في مرمى يوفنتوس الى 9 اهداف كأكثر فريق يهز شباكه بعد شباك بايرن ميونيخ (9 اهداف أيضا) متساويا مع غريمه الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي (9 اهداف في مرمى ارسنال الانكليزي).



وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس في كارديف، وفاز الأول بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 4-1 بينها ثلاثية في الشوط الثاني، وثأر لخروجه من الدور نصف النهائي للمسابقة موسم 2014-2015 عندما جرده يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه 2-1 في تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد، وكانت المرة الاخيرة يخسر فيها النادي الملكي في المسابقة القارية التي يحمل لقبها في العامين الاخيرين والرقم القياسي في عدد الالقاب (12).



ونجح النادي الملكي اليوم في الحاق الخسارة الثانية بيوفنتوس على ارضه في مبارياته الـ 76 الاخيرة على ارضه بعد الاولى امام بايرن ميونيخ الالماني. كما هي الخسارة الاولى لفريق "السيدة العجوز" بعد 27 مباراة اوروبية.



وهو الفوز الاول للنادي الملكي على يوفنتوس في عقر داره منذ 56 عاما. سيريانيوز 2018-04-03 19:15:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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