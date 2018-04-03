أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء اتصالين هاتفين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الأزمة بين الرياض والدوحة.

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وقال البيت الأبيض في بيان له إن "ترامب تحدث مع الملك سلمان عن الخلاف في مجلس التعاون الخليجي مع قطر، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك سوريا واليمن".

وقال ترامب في وقت سابق اليوم انه "حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا وسأعلن موقفي من هذه المسألة قريبا", مضيفا ان مهمتنا الأساسية في سوريا هي التخلص من داعش وتقريبا أنهينا هذه المهمة.

كما اشار البيت الأبيض الى أن ترامب ناقش مع أمير قطر في اتصال هاتفي اليوم التهديد الذي تشكله إيران، مؤكدا أيضا على أهمية حل الخلاف بين الدوحة والدول المقاطعة لها.

يشار الى ان العلاقات القطرية مع بعض دول الخليج توترت بعد تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد نشرت في أيار عبرت عن إشادته بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأن إيران "قوة إسلامية". وردا على ذلك قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب.