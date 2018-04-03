قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب, يوم الثلاثاء, انه "حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا وسأعلن موقفي من هذه المسألة قريبا".

واضاف ترامب في تصريحات صحفية نقلتها قناة الحرة, ان "مهمتنا الأساسية في سوريا هي التخلص من داعش وتقريبا أنهينا هذه المهمة"، مضيفا "أريد عودة القوات الأميركية إلى البلاد وإعادة بناء أميركا وسيكون لدينا أعظم جيش وهذا لن يسر روسيا طبعا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا، وستعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بعد تصريحات ترامب حول خطط سحب القوات من سوريا أنها "لا تعلم عن تغير سياسة الولايات المتحدة في هذه المسألة."

وكانت وزارة الخارجية السورية قد اتهمت "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن بتقويض سيادتها وطالبت بإنهاء الوجود الأمريكي على أراضيها.وقامت الخارجية السورية نهاية شباط الماضي بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إن التحالف الدولي يقوض سيادة ووحدة أراضيها، وطالبت المنظمة الأممية بإنهاء الوجود الأمريكي غير الشرعي على أراضيها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أشار التحالف إلى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق ، فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه إلى أدنى مستوياته.