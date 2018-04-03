بايرن ميونخ يعود بفوز ثمين من ملعب إشبيلية ويقترب من نصف نهائي الابطال اخبار الرياضة شارك

عاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز ثمين 2-1 من أرض مضيفه اشبيلية الاسباني الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح الإسباني بابلو سارابيا التسجيل للفريق الأندلسي، في الدقيقة 32، بتسديدة من داخل منطثة الجزاء.



وأدرك الفريق البافاري التعادل، بعد خمس دقائق فقط، بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله الإسباني الآخر خيسوس نافاس خطأ في مرماه.



واقتنص الإسباني الآخر، تياغو ألكانترا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، هدف الفوز للفريق الألماني، عند الدقيقة 68، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في مدينة إشبيلية.



وأصبح فريق بايرن ميونيخ، بعد هذا الفوز، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور قبل النهائي، سيما وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، يوم 11 الجاري، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ. سيريانيوز 2018-04-03 19:07:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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