فيورنتينا يسقط أودينيزي على ملعبه بثنائية نظيفة بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

تغلب فريق فيورنتينا على مضيفه أودينيزي (2 - 0) الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وعلى ملعب الفريولي، تقدم الفرنسي جوردان فيرتو، بهدف لفيورنتينا من ضربة جزاء، في الدقيقة 29، ثم أضاف الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، الهدف الثاني في الدقيقة 71.



بهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي مباريات أخرى؛ فاز سامبدوريا على مضيفه أتالانتا (2 - 1)، وجنوى على ضيفه كالياري بالنتيجة نفسها.



وعلى ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا، تقدم جيانلوكا كابراري، بهدف لسامبدوريا، في الدقيقة 43، ثم تعادل رافائيل تولوي لأتالانتا في الدقيقة 67، لكن قبل 6 دقائق من نهاية المباراة سجل دوفان زاباتا هدف الفوز لسامبدوريا.



ورفع سامبدوريا رصيده إلى 47 نقطة، في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام أتالانتا صاحب المركز الثامن.



وعلى ملعب ماراتسي، تقدم جيانلوكا لابادولا، بهدف لجنوى في الدقيقة 57، ثم تعادل نيكولو باريلا لكالياري من ضربة جزاء، في الدقيقة 62 قبل أن يخطف لوري ميدييروس هدف الفوز لجنوى في الوقت بدل الضائع.



الفوز رفع رصيد جنوى إلى 34 نقطة، في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر. سيريانيوز 2018-04-03 18:40:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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