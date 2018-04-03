قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء "لقد قدمت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات عن عملية عفرين وأكدت على أن وحدة أراضي سوريا أمر هام".

وقال أردوغان, في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين, أن "مستقبل سوريا يهمنا ولا يمكن تركه بيد ​قوات سوريا الديمقراطية​ وتنظيم (داعش) الإرهابي".

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.

وأضاف اردوغان أن "تركيا وروسيا لديهما نفس وجهات نظر حول مشاكل كثيرة في سوريا"، مؤكدا أن "محاربة الإرهاب المشتركة ستستمر"، موضحاً " بحثنا الأوضاع في سوريا، بما في ذلك بعض القضايا الاقليمية ".

وتابع "آمل أن نستمر بالعمل سوية لاستقرار سوريا. ونستمر بتعاوننا في محاربة الإرهاب. لدينا نفس وجهات النظر حيال الكثير من المشاكل في سوريا", مشيرا الى انه "سيستمر عملنا المكثف لإرساء السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة، آمل أن تفيد اجتماعاتنا هذه، منطقتنا بأكملها".

وكان الكرملين أفاد في بيان يوم الاثنين ان الرئيس بوتين سيجتمع بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في اللقاء الثلاثي الثاني لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، حيث سيستعرض الرؤساء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في تشرين الثاني الماضي.

يشار إلى أن عدة لقاءات روسية تركية إيرانية عقدت سابقا بشان الملف السوري، كان آخرها اللقاء الذي عقد في استانا في 16 من آذار الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، توصلوا إلى بيان ختامي أكدوا من خلاله على مواصلة التعاون للقضاء على الإرهاب ودعم الحل السياسي والالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها.

سيريانيوز