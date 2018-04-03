أفادت مصادر معارضة، يوم الثلاثاء، بوقوع ضحايا بعمليات قصف جوي على مناطق في محافظة ادلب.

وأضافت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطيران الحربي استهدف بلدات كورين والأسدية غرب أريحا ، و والسكرية في محيط مدينة جسر الشغور بريف ادلب ما أدى لمقتل مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

وتتعرض مناطق بريف ادلب لقصف بشكل يومي من الطيران النظامي والروسي، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا ودمار في الممتلكات الخاصة.

ويشار إلى أن محافظة ادلب تعتبر من مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران بموجب اتفاقية أستانا إلى جانب كلاً من الغوطة الشرقية و ريفي القنيطرة ودرعا و حمص.

سيريانيوز