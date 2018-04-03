أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أنه "تمت دعوة روسيا لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا، المقرر نهاية نيسان الجاري في بروكسل، برعاية الاتحاد الأوروبي".

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن المصدر ،قوله "كما في العام الماضي، تمت دعوة روسيا على مستوى وزاري. وأية معلومات إضافية حول هذا الموضوع يجب معرفتها من الجانب الروسي".

وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، صرحت في وقت سابق أن المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم السياسي لعملية السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والمساعدات الإنسانية للسوريين داخل البلاد وفي المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر دعم التسوية السياسية للأزمة في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية، في بروكسل يومي 24 و25 نيسان برئاسة مشتركة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ووفقا للمعلومات الأولية، سيشارك في المؤتمر ممثلو أكثر من 70 دولة ومنظمة، وعلى المستوى الوزاري.

ويشار إلى أن المؤتمر الدولي لـ "دعم سوريا ودول الجوار" انعقد في نيسان الماضي 2017 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتم التعهد بتقديم 6 مليارات دولار من المساعدات إلى سوريا خلال العام 2017.