قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء، أن بعض الشركات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة في سوريا، دون أن يكشف أي تفاصيل عن هذه المشاريع.

وأضاف: "نواصل التعاون مع شركائنا في سوريا في إطار خارطة طريق مبرمة مع وزارتي الطاقة والنفط السوريتين، وهناك بعض المشاريع قد بدأ تنفيذها بالفعل، وأخرى قيد البحث".

ووقعت دمشق وموسكو في نهاية كانون الثاني الماضي خارطة طريق للتعاون بين البلدين خلال 2018 والمرحلة القادمة، تضمنت مراحل تنفيذ مشاريع استراتيجية متعلقة بإعادة الإعمار، وتحديث منشآت الطاقة السورية.

وكشف حينها نائب وزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلر، عن مفاوضات مع شركة "تكنوبروم أكسبورت" الروسية لإعادة بناء أربع محطات حرارية سورية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأعلن وزير الطاقة الروسي، أن بعض شركات النفط والغاز الروسية تبحث فرص التنقيب عن موارد الطاقة، وإعادة إعمار بعض الحقول السورية، التي تضررت خلال الحرب.

وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم, في كانون الأول الماضي, عن إنشاء شركة روسية سورية مشتركة في مجال الخدمات النفطية في دمشق.

وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية بمساعدة الشركات الروسية، للوصول إلى إنتاج 219 ألف برميل نفط و24.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بحلول نهاية 2019.

سيريانيوز