واصل الدولار الأمريكي انخفاضه أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الثلاثاء، ليصل إلى عتبة 428 ليرة مقابل دولار واحد.

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 428 ليرة للمبيع، و 425 ليرة للشراء.

وكان الدولار شهد يوم الاثنين انخفاضاً ملحوظاً في سعر الصرف بلغ معه عتبة الـ434 ليرة سورية للشراء و 437 ليرة للمبيع.