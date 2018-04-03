أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل جنديين أمريكي وبريطاني الأسبوع الماضي كانا بمهمة سرية تستهدف قيادياً في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة منبج بريف حلب.

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ونقلت شبكة الاخبار الامريكية (cnn) عن المتحدث باسم البنتاغون ادريان غالواي قوله ان المهمة كانت تتمثل بـ"قتل أو إلقاء القبض" على القيادي بداعش، قبل انفجار عبوة ناسفة أدت لمقتل كل من الجندي جوناثان دونبار و الرقيب مات تونرو من الجيش البريطاني بالإضافة على إصابة خمسة آخرين".

ولم تقدم وزارة الدفاع الأمريكية توضحباً ما اذا كانت العبوة الناسفة انفجرت داخل مبنى أو في سيارة أو كانت مزروعة تحت الأرض.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية اعلنت منذ ايام عن مقتل احد جنودها جراء تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع أثناء عملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في سوريا.

وقرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، الخميس الماضي، سحب القوات الأمريكية من سوريا "بوقت قريب جداً"، في الوقت الذي قتل فيه الجنديان بمنبج، الا ان البناغون كشف بعد تصريحات ترامب، عن مخطط لإرسال عشرات الجنود الأمريكيين إلى شمال سوريا.

ويتواجد حاليا في سوريا حالياً مئات من العسكريين والمستشارين الأمريكيين في مهمات مختلفة، لمساعدة حلفائها المحليين في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وفق ما أعلنه البنتاغون مرارا.

وسبق ان اعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عمليات قاموا بها في عدة مناطق بسوريا، ضد تنظيم "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أشار التحالف إلى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق ، فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه إلى أدنى مستوياته.