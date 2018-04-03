وجه النظام السوري وروسيا رسالة إنذار لمسلحي المعارضة في القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق، اما قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة.

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وقال سعيد سيف متحدث باسم جماعة "الشهيد أحمد العبدو"، إحدى الجماعات السورية المعارضة، في تصريح لوكالة (رويترز)، ان " ضابطين من الجيشين الروسي والسوري وجها رسالة واضحة إلى فصائل "الجيش الحر" في المنطقة إما تسليم السلاح للحكومة السورية أو مغادرة القلمون الشرقي“.

وتسلم الإنذار الموجه لفصائل المعارضة في القلمون الشرقي مدنيون من المنطقة، خلال اجتماع مع كولونيل روسي وضابط من المخابرات الجوية السورية، بحسب ما اعلنه المتحدث .

وفي المقابل ، أكد سيف أن المعارضة قدمت اقتراحا "ينسحب بمقتضاه المسلحون من البلدات إلى المناطق الجبلية بينما يبقى المدنيون"، لكن رد روسيا لم يصل بعد.

وأوضح أن الهدف من هذا الاقتراح تجنب "التهجير القسري" للسكان الذي وقع في مناطق أخرى استعادتها القوات الحكومية.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أعلن في آذار الماضي، أن مناطق جنوب دمشق والقلمون الشرقي في ريف دمشق ستكون المحطة المقبلة بعد الغوطة الشرقية.

وتقع عدة مناطق في القلمون الشرقي تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة، في حين يسيطر تنظيم "داعش" على منطقة الناصرية بالمنطقة.

وتبعد منطقة القلمون عن دمشق مسافة 40 كيلومترا باتجاه الشرق، وهي منفصلة عن الغوطة الشرقية الملاصقة تماما للعاصمة، التي خرج منها مسلحو المعارضة، بموجب اتفاق تسوية.