كشفت تقارير إعلامية تركية أن فرنسا تمتلك 5 قواعد عسكرية سرية في شمال سوريا، وذلك عقب وساطة عرضها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بين تركيا والأكراد في البلاد، الأمر الذي رفضته أنقرة.

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ووفقا لموقع قناة (فرانس 24) الفرنسية، فإن وسائل إعلام تركية تحدثت عن " 5 مواقع لقواعد عسكرية في شمال سوريا يتواجد بها نحو 70 جنديًا فرنسيًا من القوات الخاصة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض الوساطة بين تركيا والأكراد السوريين في شمال سوريا، خلال استقباله لأول مرة مسؤولين أكراد في الإليزيه، الا ان تركيا رفضت الوساطة الفرنسية، متهمة باريس بمعاداتها .

وسبق ان اعتبرت السلطات التركية، السبت، أن فرنسا في حال اتخذت قرارا بشأن تواجدها العسكري شمال سوريا سيكون بمثابة "احتلال".

وقدمت فرنسا، التي تعد عضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، السلاح والتدريب لفصيل مسلح تقوده وحدات "حماية الشعب" في القتال ضد الدولة الإسلامية، ولديها عشرات من أفراد القوات الخاصة في المنطقة، الأمر الذي أغضب تركيا.