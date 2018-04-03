متأثراً بسعر الصرف... الذهب يهبط إلى 16100 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضه الحاد، ليسجل غرام الـ21 قيراط سعر 16100 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16100 ليرة للمبيع، وبـ16000 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ13800 ليرة للمبيع، وبـ13700 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان سعر الذهب تأثر بالانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وكان الذهب سجل يوم الاثنين سعر 16800 ليرة. سيريانيوز

2018-04-03 07:51:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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