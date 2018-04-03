بدأت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها قرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، والخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد، رغم التهديدات التركية بشن هجوم ضد الأكراد في المنطقة, ما لم ينسحبوا منها.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان "قوات التحالف الدولي عملت على إنشاء قاعدة جديدة في منطقة العون الواقعة في الجهة الشمالية لمدينة منبج".

وتعد هذه القاعدة هي الثالثة للقوات الامريكية في مدينة منبج، ، حيث أقامت واشنطن مركزين لقيادة العمليات في مدينة منبج عام 2016 بعد أن سيطرت قوات "قسد"، التي يدعمها التحالف، على المدينة ، بعد حملة عسكرية ضد "داعش".

وعززت الولايات المتحدة الأمريكية من وجودها العسكري في مدينة منبج ، حيث اشار التحالف الى ان التعزيزات الجديدة هي "إجراء وقائي لضمان أمن جنود التحالف بالمنطقة".

وجاءت التعزيزات الأمريكية رغم الضغوط التي تمارسها تركيا ومطالبات لواشنطن بإيفاء وعودها فيما يتعلق بسحب المقاتلين الاكراد من منبج، مهددة بعمل عسكري في حال لم ينسحب الاكراد من المنطقة.

وقرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، الخميس الماضي، سحب القوات الأمريكية من سوريا "بوقت قريب جداً"، الا ان البناغون كشف بعد تصريحات ترامب، عن مخطط لإرسال عشرات الجنود الأمريكيين إلى شمال سوريا.

ويتواجد حاليا في سوريا حالياً مئات من العسكريين والمستشارين الأمريكيين في مهمات مختلفة، لمساعدة حلفائها المحليين في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وفق ما أعلنه البنتاغون مرارا.

ويقدم التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، الدعم العسكري للمقاتلين الأكراد، الامر الذي يثير غضب انقرة، حيث تعتبرهم جزءا من تنظيم حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه “إرهابيًا”.