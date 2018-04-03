أفادت وكالة الأنباء (سانا) بخروج 1130 من مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم، مساء الاثنين، من بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأشارت الوكالة الى ان "عددا من الحافلات تقل 1130 مسلحاُ من “جيش الإسلام” وعائلاتهم خرجت من دوما إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري".

وخرجت صباح الاثنين 8 حافلات تقل 448 مقاتل من تنظيم "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس..

وتم التوصل، يوم الاحد، لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من بلدة دوما، آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة، باتجاه جرابلس بريف حلب، وتسليم كافة المخطوفين.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات تسوية جرت بوساطة روسية بشأن اجلاء مسلحي "جيش الاسلام" من دوما وتسليم اسلحتهم الثقيلة، الا ان الفصيل المسلح اعلن مرارا رفضه مغادرة المنطقة.

وانتهت يوم السبت عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الإعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما .