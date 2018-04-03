كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن مخطط لإرسال عشرات الجنود الأمريكيين إلى شمال سوريا، وذلك خلافاً لما أعلنه الرئيس دونالد ترامب عن نيته الانسحاب من البلاد.

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ونقلت شبكة الاخبار الامريكية (cnn) عن مسؤولين في البنتاغون قولهم ان إن الخطط خضعت للنقاش لعدة أيام.

وجاء هذا المخطط عقب التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس المضي، بنيته سحب القوات الأمريكية من سوريا "بوقت قريب جداً"

وأتت تصريحات ترامب في نفس اليوم الذي قتل فيه جنديان، أحدهما أمريكي والآخر بريطاني، بانفجار في مدينة منبج بريف حلب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت، يوم الاثنين، ان قتال قواتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا لايزال متواصلاً ، تعليقاً على تصريحات ترامب حول نيته سحب قوات بلاده من سوريا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا.