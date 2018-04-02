سجل سعر الدولار في السوق السوداء، يوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً بلغ معه عتبة الـ434 ليرة سورية.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 437 ليرة للمبيع، و 434 ليرة للشراء.

وكان الدولار بدأ منذ 28 آذار الماضي انخفاضه عن مستوياته، وسجل 455 ليرة، بعد أن كان ثابتاً لأشهر عند حدود 465 ليرة تقريباً.

سيريانيوز