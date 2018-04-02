استهدف مقاتلون أكراد، مساء يوم الاحد، آلية عسكرية تقل عدد من الجنود الأتراك في مدينة عفرين، ماادى الى مقتل جميع من فيها.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت قوات "سوريا الديمقراطية"، عبر موقعها الالكتروني، ان مقاتلي وحدات "حماية الشعب" YPG "فجروا عربة عسكرية تركية تقلّ عدد من الجنود الأتراك في مركز مدينة عفرين، مما اسفر عن مقتل جميع من فيها".

من جانبها، ذكرت وسائل اعلام كردية، نقلا عن المكتب الإعلامي لوحدات "حماية الشعب"، ان "مقاتليهم نفذوا عملية نوعية في مدينة عفرين فجروا خلالها آلية عسكرية للجيش التركي".

وكانت وحدات "حماية الشعب" الكردية، اعلنت عن شن مقاتليها عمليات نوعية في الأيام الماضية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجنود الاتراك في عفرين.

كما سبق ان أعلنت السلطات التركية في الفترة الاخيرة عن مقتل واصابة عدد من جنودها بانفجارات وقعت في عفرين..

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.