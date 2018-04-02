أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، ان قتال قواتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا لايزال متواصلاً ، تعليقاً على تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول نيته سحب قوات بلاده من سوريا.

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وقال مسؤول في الوزارة، في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، ان " القتال لا يزال مستمرا رغم هزيمة التنظيم في معظم الجبهات هناك وصغر مساحة المناطق الخاضعة لسيطرته".

واشار المسؤول الى ان " هزيمة "داعش" في سوريا تبقى أولوية قصوى للإدارة الامريكية".

وكان الرئيس دونالد ترامب أبلغ يوم الجمعة الماضي، مستشاريه برغبته في انسحاب قوات الولايات المتحدة مبكرا من سوريا ، في موقف قد يثير خلافات بينه وبين الكثير من كبار مسؤوليه.

في حين اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، بعد تصريحات ترامب حول خطط سحب القوات من سوريا، أنها لا تعلم عن تغير سياسة الولايات المتحدة في هذه المسألة.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا.