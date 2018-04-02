أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحديثا جديدا لتطبيقي البريد الإلكتروني والتقويم على منصة ويندوز، حيث تم إطلاق هذا التحديث الجديد لمستخدمي برنامج insider التجريبي، على أن يجرى إطلاق هذا التحديث للنسخة العامة قريبًا.

وقال موقع mspoweruser الأمريكي، يتيح هذا التحديث الجديد للمستخدمين التحكم في المساحة بين عرض المجلد والرسائل الإلكترونية الفعلية، حيث يمكن للمستخدمين اختيار أكثر من طريقة عرض بما في ذلك "الكبيرة والمتوسطة والمدمجة".

وبدوره تلقى تطبيق التقويم تحديثًا جديدًا يوفر تغيير بسيط في واجهة المستخدم ليعرض أحدث الفعاليات المستقبلية إلى جانب عرض الشهر نفسه، إضافة إلى عرض شريط البحث حتى يتمكن المستخدمون من البحث عن الأحداث بسهولة.

ومن المنتظر أن يجرى طرح هذه التحديثات للمستخدمين العاديين خلال الأسابيع المقبلة.

سيريانيوز