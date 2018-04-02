قدمت شركة "غوغل" مع الأول من نيسان، ابتكارات وهمية لا يمكن أن تتحول الى حقيقية، لتخدع بها للمستخدمين بمناسبة "كذبة نيسان".

وكانت اولها، لغز جديد كشفت عنه خدمة الخرائط التابعة لشركة "جوجل" وهو Where’s Waldo?، و Waldo هو شخصية خيالية يسافر حول العالم مع أصدقائه، وكل ما على المستخدم فعله هو العثور عليه داخل الخرائط من خلال بعض العلامات.

وكانت الكذبة الثانية التي أعلنت "جوجل" عنها هذا العام عبارة عن نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكنه التفرقة بين أنواع الحمص، من أجل مساعدة الطهاة في اختيار الأفضل للأطباق الخاصة بهم.

في حين قدمت "جوجل" اليابان كذبة تتلاءم مع طبيعة المستخدمين هناك، وهى لوحة مفاتيح جديدة يمكن من خلالها الكتابة بالطريقة اليابانية التي تعتمد على الرسم مباشرة من خلال الكيبورد.