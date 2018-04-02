تعمل شركة "أبل" على إعادة زر "هوم" والقائمة الرئيسية، على شكل ملحق يوفر ايضاً بصمةTouch ID الذي سيكون مناسب للمستخدمين الذين لا يفضلون تقنية بصمة الوجه التي تتواجد في أحدث هواتف الشركة.

وقال موقع phonearena الهندي، إن الملحق الجديد يأتي بقياس 29×30×3.9 ملم، ويبلغ حجم هذا الملحق حجم أيبود من الجيل الرابع، وهو مصنوع من البلاستيك الأبيض الذى تستخدمه "أبل" في جميع كابلات الطاقة وملحقاتها، إلا ان الاستثناء الوحيد هو الزر نفسه والذى يأتي مغطى بالزجاج.

ويمكن توصيل هذا الملحق بالهاتف من خلال منفذ Lightning port في هاتف ايفون X، كما يوفر أيضا منفذ Lightning port للشحن خاص بها، إضافة إلى توفير مقبس سماعة الرأس 3.5mm أيضا.

ويتيح الملحق الذي يوفر تقنية بصمة Touch IDللمستخدمين الذين لا يفضلون استخدام تقنيةFace ID بهواتف أيفون X العودة ببساطة لبصمة الإصبع على هواتف ايفون من خلال هذا الملحق الجديد، إضافة إلى إمكانية استخدام سماعة الرأس اللاسلكية أيضا في نفس الوقت الذى يجرى فيه شحن الهاتف.

ومن المنتظر أن تصل هذه الإضافة الجديدة إلى المتاجر بحلول شهر أيار المقبل، بسعر يصل إلى 69.99 دولار.

سيريانيوز