كشفت مصادر إن "فيسبوك" يسعى لإضافة ضمانات تحمي بيانات المستخدمين، وذلك بعد موجة غضب واجهتها شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة بسبب فضيحة كامبريدج اناليتيكا.

وقال موقع "تك كرانش" الأمريكي أن "فيسبوك" سيطلق أداة تصديق تتطلب من جهات التسويق ضمان عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة في استهداف الإعلانات.

ووفقا لمصدرين، تم وصف هذه الأداة الجديدة من قبل ممثلي "فيسبوك" لعملاء التسويق، وسيعمل أيضًا على منع مشاركة بيانات "جمهور مخصص" عبر حسابات الأنشطة التجارية.

وبينت المصادر الى انه تم اكتشاف الأداة بعد قراءة جزء من رسالة أرسلها أحد ممثلي "فيسبوك" إلى أحد العملاء، يقول بها: "بالنسبة إلى بيانات أي جمهور مخصص، سيُطلب من المعلنين أن يمثلوا ويضمنوا تقديم محتوى مناسب للمستخدم".

واثر ذلك، نقل الموقع الأمريكي عن المتحدثة باسم "فيسبوك" اليزابيث ديانا قولها "يمكنني التأكيد على وجود أداة أذونات نقوم بتطويرها، وسيتطلب ذلك من المعلنين والوكالات التي تمثلهم الموافقة على الحصول على إذنً باستخدام هذه البيانات".

وأضافت ديانا "لدينا دائمًا بنودًا سارية لضمان حصول المعلنين على موافقة على البيانات التي يستخدمونها ولكننا سنجعل المعلنين أكثر بروزًا وتثقيفاً حول الطريقة التي يمكنهم بها استخدام البيانات، وهذا ليس رداً على حادثة معينة، لكن فيس بوك يخطط لإعادة مراجعة الطريقة التي يعمل بها مع شركات قياس البيانات من جهات خارجية لضمان استخدام كل شيء بشكل مسؤول، وهذه هي الطريقة لحماية البيانات".

وتواجه "فيسبوك" فضيحة تسريب بيانات 50 مليون مستخدم، حيث قامت شركة أمريكية باستخدام تلك البيانات في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

سيريانيوز