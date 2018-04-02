سقط عدد من الجرحى، يوم ليلة الأحد، جراء انفجار قنبلتين في مدينة الرقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وكالة انباء ( ANHA) الكردية ان "مرتزقين رموا قنبلتين صوتيتين في خيمة عزاء افتتحت في حي باب بغداد، مما أسفر عن وقوع 17 جريحاً في صفوف المدنيين".

وأوضحت الوكالة ان " المرتزقين كانا يستقلان دراجة نارية، و قالوا "الله وأكبر" قبل رمي القنبلتين، الا انهم لاذوا بالفرار فور تنفيذهم لهذه العملية".

واشارت الوكالة الى ان الجرحى تم نقلهم الى مركز طبي بالمدينة، فيما نقلت الحالات الخطيرة الى المشفى لتلقي العلاج.

وأشار المسؤول في قوى الأمن الداخلي أحمد عبد السلام الى ان "التحقيقات مستمرة حول ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين".

وتخضع مدينة الرقة بالكامل لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حيث قدم التحالف الدولي الدولي، بقيادة واشنطن، الدعم اللازم لدعم معركة قسد ضد التنظيم.