انخفض سعر الذهب، يوم الاثنين، بمقدار 300 ليرة عن آخر سعر له، وسجل غرام الـ21 قيراط 16800 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16800 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ14400 ليرة.

وكان نقيب الجمعية غسان جزماتي قال يوم الأحد، ان سعر الذهب ينخفض بالتوازي مع تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اضافة لتراجع سعر المعدن الأصفر عالمياً.

وكان غرام الذهب سجل يوم السبت سعر 17100 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و14657 ليرة لغرام الـ18 قيراط.

سيريانيوز