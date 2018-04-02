شهدت مناطق في القامشلي وقوع 12 حوادث مرورية أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مدير الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني عمر العاكوب قوله ان "الحوادث شملت حوادث تصادم و تدهور بأوقات ومناطق مختلفة في المحافظة أدت إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين".

وأضاف أن "قسم الإسعاف في الهيئة العامة استقبل أيضا حالتي حروق نتيجة التعامل مع مواد نفطية ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ."

وتشهد الطرقات بين المدن والبلدات في المحافظات السورية بشكل مستمر حوادث نتيجة السرعة أو أعطال فنية في المركبات، بالإضافة لعدم وجود الإشارات الطرقية التحذيرية قبل التقاطعات والمفارق، مما يتسبب في وقوع ضحايا.

سيريانيوز