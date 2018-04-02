نشبت مشادات كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عبر حسابيهما على (تويتر)، اثر انتقاد الأخير للأحداث التي جرت في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، في تصعيد جديد بين البلدين قد يدفع لتأزم العلاقات مجدداً.

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وبدأت التغريدات منذ تعليق نشره أردوغان، عقب مقتل 17 فلسطينياً وجرح أكثر من 1400 آخرين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، الجمعة، إذ قال الرئيس التركي حينها إن "إسرائيل ستقع عاجلاً أم آجلاً تحت أنقاض الظلم الذي تمارسه في فلسطين."

وأتى رد نتنياهو ليقول "أكثر جيوش العالم أخلاقية لن يقبل دروسا في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات طويلة".

الرد الإسرائيلي استفز أردوغان، الذي عاد لمهاجمة نتنياهو، قائلا "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم، والرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك بشأن القدس واضحا، ولا تغرك أسلحتك النووية، فهي قد لا تعمل عندما تحتاج إليها، لذلك دعك من مناكفتنا وكن صادقا، فأنت لن تتلقى منا أي رد إيجابي".

واشار أردوغان إلى أن تركيا لا تحمل "وصمة عار الاحتلال والاستعمار، ونحن لا نجلب سوى السلام والأمن والحضارة أينما نذهب."

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي عاد ليستفز أردوغان، بتغريدة جديدة، مساء أمس، قال فيها "أردوغان غير معتاد على أن يتم الرد عليه… يجب أن يبدأ بالاعتياد على الردود… فمن يحتل شمالي قبرص، ويغزو المناطق الكردية ويذبح المدنيين في عفرين، لا يحق له أن يعظنا بالقيم والأخلاق".

وكان اردوغان وصف، يوم الأحد، نتنياهو بأنه "إرهابي"، في خطاب متلفز موجه للحزب الحاكم في تركيا، في تصعيد للإهانات المتبادلة التي بدأت إثر لجوء الجيش الإسرائيلي لاستخدام القوة المميتة ردا على مظاهرة على حدود قطاع غزة.

ولقي يوم الجمعة، 16 مواطنا حتفه وأصيب 1416 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا مرورا بخان يونس والبريج وغزة.

وسبق ان وصف اردوغان إسرائيل بـ"دولة الإرهاب" ، عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس رسميا عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة لاقت ادانات دولية.

يذكر أن العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل كانت قد شهدت توتراً كبيراً على مدار سنوات على خلفية حادث هجوم القوات الإسرائيلية على سفينة المساعدات التركية "مرمرة" في العام 2010 خلال توجهها إلى غزة، مما أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك.

وتوصلت تركيا واسرائيل يوم 26 حزيران من العام 2016 إلى إبرام اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما في روما خلال اجتماع بين وفدي البلدين.