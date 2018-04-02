أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، يوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر تستمر حتى عام 2022، بحصوله على نسبة 97.08% من مجموع أصوات الناخبين.

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وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، إن "الانتخابات الرئاسية شهدت تصويت 157 ألف و60 ناخبا في الخارج، و24 مليون و97 ألف و92 ناخبا، بنسبة 41.5%".

وأشار إلى أن "السيسي تمكن من الفوز في الانتخابات، بعدما حصد 21 مليون و835 ألف 837 بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألف بنسبة 2.92%".

وكانت الانتخابات الرئاسية المصرية، جرت في خارج البلاد أيام 16 و17 و18 اذار الماضي، فيما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، داخل البلاد في 26 و27 و28 من نفس الشهر.