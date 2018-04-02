أعلن فصيل "المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية" بسوريا، استهدافه قاعدة أمريكية في ريف محافظة الرقة.

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وذكرت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني، أن الفصيل قال في بيان نشره على صفحته في فيسبوك مساء الأحد "قامت المقاومة الشعبية مساء هذا اليوم بإطلاق قذيفتي هاون على مقر القوات الأمريكية المتمركزة في مقر اللواء 92 جنوب بلدة عين عيسى ". وتابع الفصيل في البيان أن "المقاومة الشعبية تعاهدكم على استمرارها دك القوات الأمريكية المحتلة، حتى تطهير كامل التراب السوري ".

وكانت مجموعة من محافظة الرقة أعلنت في آذار الماضي، عن تشكيل ما أسمته "المقاومة الشعبية " للتصدي للقوات الأمريكية المتواجدة في المدينة, وداعية جميع أبناء الرقة بالمشاركة في المقاومة عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وذلك بعدم التعاون مع الأمريكان أو أعوانهم، والمشاركة في التظاهر والإضراب والوقوف في وجه كل أشكال التقسيم.

ومايزال التشكيل الجديد مجهول الدعم، ، بينما أكد نشطاء أن التشكيل الجديد لا يرتبط بأي أطراف خارجية ويبدو أنه تشكل من أبناء الرقة الذين يبحثون عن عودة المدينة كما كانت وإعلانهم رفض التقسيم بأي طريقة كانت.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.