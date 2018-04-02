أفادت وسائل إعلامية، يوم الاثنين، بخروج أولى الحافلات تقل مقاتلي تنظيم "جيش الإسلام" المعارض من دوما في الغوطة الشرقية إلى نقطة التفتيش في معبر الوافدين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأضافت أنه في الوقت نفسه أدخلت أكثر من 50 حافلة إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لإجلاء المسلحين عنها.

وأشارت إلى أن الحافلتين من الدفعة الأولى تقلان مسلحين من "جيش الإسلام" وعوائلهم، وخرجتا من دوما ومعبر الوافدين، وأن نقطة التجمع ستكون عند الأوتوستراد الدولي حاجز جسر بغداد، قبل التوجه إلى جرابلس في الشمال السوري.

وتم مساء أمس إخراج 1146 شخصا من مسلحي تنظيم "فيلق الرحمن" المعارض، وعائلاتهم على متن 24 حافلة من مدينة دوما إلى إدلب بالتوازي مع معلومات عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج مقاتلي تنظيم "جيش الإسلام" المعارض إلى جرابلس.

وكانت صحيفة (الوطن) كشفت أمس، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، عن اتمام الاتفاق مع "جيش الاسلام" بشأن مغادرة بلدة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية وتسليم أسلحته الثقيلة.

وكان الجيش النظامي أعطى مهلة لمقاتلي "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية من اجل الانسحاب من المنطقة، قبل أن يبدأ عملياته العسكرية.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث جرت سابقاً مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.