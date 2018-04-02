أفادت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الاثنين، عن بدء إجراءات خروج مقاتلي "جيش الإسلام" المعارض وعائلاتهم عبر الحافلات من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس شمال سوريا.

وأضافت الوكالة، أن ممر مخيم الوافدين شهد منذ فترة الصباح لهذا اليوم خروج 8 حافلات تقل 448 مقاتل من تنظيم "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق من يوم الاثنين، أن الحافلات بدأت بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري الدخول إلى أطراف منطقة دوما لتجهيزها ومن ثم الخروج محملة بالمسلحين وعائلاتهم عبر ممر مخيم الوافدين للتوقف في نقطة التجمع الرئيسية قرب اوتستراد حرستا ليتم نقلهم في وقف لاحق إلى جرابلس.

وتابعت الوكالة أن الحافلات تخضع لتفتيش دقيق لمنع المسلحين من تهريب أي مختطف من المدنيين أو العسكريين في مدينة دوما وكذلك لمنعهم من اصطحاب عبوات ناسفة أو قنابل يمكن أن يستخدموها أثناء توجههم إلى جرابلس.

وتم مساء أمس إخراج 1146 شخصا من مسلحي تنظيم "فيلق الرحمن" المعارض، وعائلاتهم على متن 24 حافلة من مدينة دوما إلى إدلب بالتوازي مع معلومات عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج مقاتلي تنظيم "جيش الإسلام" المعارض إلى جرابلس.

وكانت صحيفة (الوطن) كشفت أمس، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، عن اتمام الاتفاق مع "جيش الاسلام" بشأن مغادرة بلدة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية وتسليم أسلحته الثقيلة.

وكان الجيش النظامي أعطى مهلة لمقاتلي "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية من اجل الانسحاب من المنطقة، قبل أن يبدأ عملياته العسكرية.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث جرت سابقاً مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.

سيريانيوز