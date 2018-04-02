أعلن الكرملين، يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور أنقرة يومي الـ3 والـ4 من نيسان الجاري تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان ، والملف السوري على أجندة المباحثات.

وذكر الكرملين في بيان، أن "الرئيس بوتين سيجتمع مع نظيره التركي أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في اللقاء الثلاثي الثاني لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، حيث سيستعرض الرؤساء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في تشرين الثاني الماضي".

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله في نهاية كانون الثاني الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث قال المبعوث الاممي الى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وأضاف البيان أنه من المقرر أيضا، "تبادل الآراء في إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل مناطق وقف التصعيد وحل المشاكل الإنسانية، إضافة إلى تحريك التسوية السياسية".

وسيعقد بوتين لقاءً منفصلاً مع روحاني، سيتناولان خلاله قضايا العلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية.

وسيحضر الرئيس الروسي الجلسة السابعة لمجلس التعاون الروسي التركي على أرفع مستوى، و ستتناول المباحثات قضايا إقليمية ودولية ملحة، ولاسيما الوضع في سوريا والعمل المشترك على مكافحة الإرهاب.

ويشار إلى أن عدة لقاءات روسية تركية إيرانية عقدت سابقا بشان الملف السوري، كان آخرها اللقاء الذي عقد في استانا في 16 من آذار الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، توصلوا إلى بيان ختامي أكدوا من خلاله على مواصلة التعاون للقضاء على الإرهاب ودعم الحل السياسي والالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها.